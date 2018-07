Minder gedwongen verkopen in Zeeland

(foto: omroep zeeland)

Het gaat om een landelijke trend, die samenhangt met het herstel van de economie, de lage rente en de gestegen huizenprijzen. In de provincies Drenthe en Utrecht is het aantal executieverkopen zelfs nog lager dan in Zeeland.

Als je je hypotheek niet meer kan betalen

Executieveilingen zijn er voor de bank, die geld wil zien zodra iemand zijn hypotheekschuld niet meer kan betalen. Als dat gebeurt pakt de bank je woning terug en verkoopt die (vaak) onder de marktwaarde. Bij het begin van de crisis op de huizenmarkt, in 2009, werden in Zeeland in het eerste half jaar, 48 huizen door de bank op een veiling verkocht.

Lange tijd werden huizenveilingen gedomineerd door handelaren die het onroerend goed ver onder de marktwaarde in handen kregen. Sinds een wetswijziging in 2015 wordt het makkelijker voor particulieren om mee te bieden op een dergelijke huizenveiling en dat kan nu ook online.