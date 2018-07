Personeelstekort? Zo kan het ook! Joep en Loes kwamen hier werken omdat het er zo gezellig is

Joep en Loes bijvoorbeeld zaten vorig jaar op het terras van een strandpaviljoen bij Vrouwenpolder en besloten er deze zomer te gaan werken.

Begin juli berichtten wij dat door het grote personeelstekort terrassen (deels) dicht bleven of horecazaken een (extra) sluitingsdag invoerden. Verschillende reacties kwamen daarop binnen, waaronder: "Horecabazen met grote dikke auto's en leuke vakanties per jaar, maar het personeel een fatsoenlijk salaris bieden HO MAAR."

Goed betalen en juiste sfeer

Uit een belronde langs verschillende andere bedrijven, blijkt dat er ook heel wat ondernemers zijn die in de zomer nergens last van hebben. Zij hebben vakantiekrachten zat. "Je moet je mensen uiteraard goed betalen, maar er moet ook een goede sfeer binnen het team zijn. Dat is super belangrijk", zegt Robin de Visser van strandpaviljoen De DAM in Vrouwenpolder.

Maar belangrijk is ook de uitstraling van je paviljoen. De DAM is nog maar voor de tweede zomer open en dus vrij nieuw. "Je merkt dat jongeren, waar je vaak mee werkt, wel graag in de hippe tenten werken. Ook Marco Scherbeijn van Moio Beach in Cadzand beaamt dat: "In maart hebben wij ons nieuwe paviljoen geopend en het lijkt erop of ik dit jaar makkelijker aan vakantiekrachten kom", zegt hij.

Voor de zomer zitten deze ondernemers gebakken. Toch zijn zij (net als vele anderen) nog wel op zoek naar gekwalificeerd personeel. "Ik zou mijn team in de bediening nog wel met twee uit willen breiden", zegt Scherbeijn. De Visser: "Een extra kok zou fijn zijn, om het net iets makkelijker te maken voor mijn huidige team."

Het nieuwe strandpaviljoen van ondernemer Marco Scherbeijn (foto: Omroep Zeeland)

Extra krachten zijn sowieso nooit weg, want de mensen in de horeca hebben de afgelopen weken al hard moeten werken. "Het is al vanaf begin juni zomer. De vakantiekrachten lopen nu de gaten dicht en het vaste personeel krijgt iets meer vrij. Want er komt ook nog een naseizoen aan", zegt De Visser.