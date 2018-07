No Surrender kopstuk Rico R mag proces in vrijheid afwachten

Politie doorzoekt bedrijventerrein in Hulst in verband met arrestatie No Surrender-leider (foto: HV Zeeland)

Rico R. was in hoger beroep gegaan tegen de beslissing van de rechtbank in Groningen dat hij nog steeds vast zat. Die verlengde een aantal keren zijn hechtenis. De beslissing om gisteren Rico R. vrij te laten wordt verder niet toegelicht door het gerechtshof.

Het proces tegen Rico R. en andere kopstukken van No Surrender staat gepland in het voorjaar van 2019. De 41-jarige Rico R. zat sinds 14 februari vast.

