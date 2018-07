Duits meisje vermist op het water bij Bruinisse

Bij de eerste meldingen, rond 13.15 uur, werd gesproken over 'twee zwemmers'. Volgens een woordvoerder van de Kustwacht ging dat om de vader van het meisje, maar deze man is inmiddels terecht. Hij ging het water in voor een poging om zijn dochter te redden.

Grote zoekactie

Sinds 13.15 uur wordt op de Krammer, het water langs de N59 bij Bruinisse, door politie, brandweer en KNRM naar het meisje gezocht.

De Kustwacht heeft het zoeken en opsporen van het meisje met een vliegtuig en boten (de SAR-actie) rond 16.30 uur gestopt. De reddingsactie is daarmee een bergingsoperatie geworden. De hulpdiensten gaan er niet meer vanuit dat het meisje nog leeft.

Politiewoordvoerder over zoekactie bij Bruinisse