IJzendijke geeft strijd om bushalte in het dorp op

De dorpsraad in IJzendijke gooit de handdoek in de ring om de bushalte terug te krijgen in het dorp. Nu meerdere acties op niets uit zijn gelopen, ziet de raad er geen heil meer in. De focus komt nu te liggen op de bushalte buiten het dorp.

De bushalte van IJzendijke in 2016 (foto: Omroep Zeeland) De dorpsraad en inwoners strijden al jaren om de bushalte in het centrum van het dorp. Die verdween toen de nieuwe N61 werd aangelegd. De tijdelijke bushalte buiten het dorp - die er sinds het begin van de werkzaamheden aan de N61 ligt - wordt de definitieve bushalte. 'IJzendijke staat met lege haden' Een handtekeningenactie, een bezoek bij de gedeputeerde, een rollatorrace, inspraak bij de klachtencommissie in Middelburg en een klacht bij de ombudsman; het mocht allemaal niet baten. "We kunnen blijven proberen," zegt Duncan Willemsen namens de dorpsraad "maar dat zorgt voor meer frustratie dan wat anders." In een brief schrijft de dorpsraad zeer teleurgesteld te zijn 'in het feit dat overheden de schuld bij elkaar leggen en de bus niet meer door het dorp gaat'. "IJzendijke staat nu met lege handen." Nieuwe bushalte moet goed zijn De dorpsraad focust zich nu op de bushalte buiten het dorp en heeft verschillende eisen bij de gemeente Sluis op tafel gelegd. "We willen een bushalte die veilig is, goed verlicht, parkeerruimte biedt, voorzieningen heeft voor fietsers, wind en waterdichte bushokjes, voorzien van goede afvoer van water en bij IJzendijke past." Het ontwerpbestemmingsplan voor het definitieve bushokje ligt inmiddels ter inzage bij de gemeente. Op 21 augustus om 19.30 uur houden gemeente en provincie een bijeenkomst in het Mauritshof om inwoners te informeren.