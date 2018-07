Deel dit artikel:











Wielerronde Zierikzee viert jubileum met dernykoers

De wielerronde van Zierikzee bestaat dit jaar 35 jaar. Het jubileum wordt gevierd met een dernykoers, een wedstrijd achter lichte motorfietsen waarbij de gangmaker meetrapt. In Zierikzee is dat voor het eerst in 22 jaar.

Wielerronde in Zierikzee (foto: Nella Padmos) Met de derny's wordt verwezen naar het rijke verleden van de wielerkoers. Het is ook een eerbetoon aan de eind 2016 overleden oud-voorzitter Wim Evertse, een groot liefhebber van de dernykoers. De 35e editie wordt gereden op 24 augustus. 2018. De organisatie rekent op de komst van bekende Zeeuwse renners, maar pas een week voor de wedstrijd wordt de definitieve deelnemerslijst bekend. De wedstrijd achter de lichte motoren is eenmalig. In 2019 wordt de oude draad weer opgepakt en in Zierikzee een klassiek criterium gereden.