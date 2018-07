Middelburg en Tholen helpen Zeeland groeien

Middelburg is de grootste groeier (foto: Google Maps)

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Maar het aantal inwoners van Vlissingen is achteruit gegaan. Die stad raakte per saldo 56 inwoners kwijt. Op de tweede plaats - qua verliezers - komt de gemeente Noord-Beveland. Die kromp met 25 inwoners. Opvallend is de groei van Terneuzen, met 96 inwoners, omdat deze gemeente jarenlang met krimp te maken heeft gehad. Ook Reimerswaal groeide in de eerste helft van 2018 met 96 inwoners, maar dat is traditioneel een gemeente met veel jonge gezinnen.

Bekijk op onderstaande kaart de popup per gemeente voor alle cijfers.

Sterfte-overschot

Het zijn de verhuisbewegingen naar Zeeland die de provincie laten groeien, met name door mensen uit het buitenland. Want bijna alle gemeenten hebben te maken met een sterfte-overschot: er zijn in het voorbije half jaar meer mensen overleden dan kinderen geboren. Alleen Tholen, Borsele en Reimerswaal hebben een (klein) geboorte-overschot.

In Terneuzen is het sterfte-overschot het grootst van heel Zeeland: tegenover 194 baby's staan er 347 mensen die zijn overleden. Dat verlies wordt helemaal gecompenseerd door de grote hoeveelheid mensen die naar Terneuzen verhuizen. Het gaat dan vooral om nieuwe inwoners vanuit het buitenland, met name België. Uit andere (Nederlandse/Zeeuwse) gemeenten verhuizen maar heel weinig mensen naar Terneuzen.

Verhuizingen

De gemeenten Goes en Middelburg boeken daarentegen vooral winst door binnenlandse verhuizingen. Goes heeft in het voorbije half jaar tijd per saldo 151 nieuwe inwoners vanuit een andere Nederlandse gemeente verwelkomd en staat wat dit betreft op de eerste plaats. Middelburg komt op de tweede plaats met per saldo 137 binnenlandse verhuizingen.