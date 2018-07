Groot tekort aan koks: Filipe uit Portugal helpt strandpaviljoen uit de brand

De Portugese kok heeft het prima naar zijn zin in Cadzand. "Ik wil graag leren. In Portugal is het hard werken, voor weinig geld. Ze hebben er ook geen waardering voor je vak", zegt hij. Hij heeft het zo naar zijn zin dat hij erover denkt om zijn vrouw en twee dochters naar Nederland te laten komen. "Ik ben gelukkig, maar ook verdrietig omdat ik hen moet missen."

Dit was de enige oplossing

Voor ondernemer Marco Scherbeijn was dit de enige oplossing. "Ik werk al enige tijd met een Poolse werknemer in de keuken en dat gaat super. Dit jaar zijn er nog twee Poolse mensen bij gekomen. Toen ik het met een collega voer het tekort had verwees hij mij door naar een uitzendbureau in Goes dat koks als Filipe naar Nederland haalt."

Filipe Simoes aan het werk in de keuken van een strandpaviljoen in Cadzand (foto: Omroep Zeeland)

Dat het vinden van een kok problematisch is, blijkt uit de vacatures die bij veel horecazaken open staan en de reacties van ondernemers die onze redactie gesproken heeft. "Dat tekort is trouwens landelijk en zie je ook in andere sectoren", zegt Scherbeijn. Wat er ook aan bijdraagt is het feit dat veel paviljoens de afgelopen jaren zijn vernieuwd. Ze zijn vaak groter geworden en zijn heuse restaurants op het strand geworden, in plaats van een plek waar je een ijsje, een frietje of een pannenkoek kunt kopen.

