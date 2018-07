Deel dit artikel:











'Zonder mij kan geen winnaar worden gekozen'

Paardenevenement Jumpin' de Weel in Nisse is begonnen met ruim 400 deelnemers. Vandaag was het de beurt aan de dressuurruiters en -amazones. Dat betekent ook achter de schermen hard werken.

De proeven worden afgelegd in vier grote 'bakken', de zogenoemde ringen. Daar zitten in vier auto's de juryleden met hun schrijvers. Ze nemen hun taak uiterst serieus. "Ik doe zelfs de deur van de auto niet open", vertelt jurylid Miranda Weijermans. "Alles om zo veel mogelijk te garanderen dat de omstandigheden voor iedere ruiter weer hetzelfde zijn. Een paard zou namelijk kunnen schrikken van een opengaande deur." De juryleden nemen hun taak op Jumpin' de Weel uiterst serieus (foto: Omroep Zeeland) Ondertussen loopt de tienjarige Lieke van Leeuwen heen en weer. Ze moet de beoordelingen van de jury wegbrengen naar de wedstrijdleiding. "Dat is heel erg leuk. Je loopt tussen de paarden en je leert er dus ook wat van." Met de verantwoordelijkheid van het wegbrengen van de blaadjes kan ze prima omgaan, want "zonder mij kan er geen winnaar worden gekozen." Lieke van Leeuwen en een paar andere paardenmeisjes brengen de juryformulieren weg (foto: Omroep Zeeland) Als Tessa Baaijens-van de Vrie samen met merrie Lavita de ring inrijdt, begint coach Mascha Boone te roepen. "C arbeidsgalop rechts. K-H middengalop. H arbeidsgalop", roept ze zo hard mogelijk. "Het gaat echt om teamwork wat wij doen. Ik moet de ruiter en het paard goed kennen, want als het niet goed gaat, moet ik ze er doorheen kunnen loodsen." Samenwerken is gezellig "Je kunt gewoon niet zonder anderen", vertelt amazone Tessa Baaijens-van de Vrie. Ze heeft twee dressuurproeven gereden. De één ging goed, de ander een stuk minder. "Maar dat hoort erbij. Het gaat allemaal om het opdoen van ervaring. Dankzij m'n coach heb ik de tweede proef af kunnen maken. De samenwerking is belangrijk en natuurlijk is het ook gezellig." Tessa Baaijens-van de Vrie op paard Lavita met coach Mascha Boone (foto: Omroep Zeeland)