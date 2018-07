Schaker Leenhouts onderuit bij Dutch Open

Schaker Koen Leenhouts (foto: Omroep Zeeland)

Door zijn eerste nederlaag van het toernooi blijft Leenhouts staan op vier punten. Dat is anderhalf punt lager dan de koplopers. Er zijn in Dieren nog twee speelrondes te spelen.

Hogeschool Zeeland schaaktoernooi

Leenhouts speelt nog tot en met donderdag in Dieren. Vanaf zaterdag is hij in Vlissingen te bewonderen. Dan is de start van het HZ-schaaktoernooi in de Hogeschool Zeeland.