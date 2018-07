René Geelhoed: een schizofrene muzikale toetsenridder

Geelhoed werd klassiek geschoold op Schouwen-Duiveland en het conservatorium, maar op zijn veertiende werd hij ook gegrepen door de popmuziek: "Toen heb ik het klassieke een beetje losgelaten". Via de Zeeuwse band Vota Fonzie ontwikkelde Geelhoed zich tot één van de prominente leden van The Royal Engineers. Zingen, gitaar spelen en rammen op het elektronische keyboard, het hoort bij zijn taken. En het brengt hem ver weg, naar Amerika en China. Daar staat muziek gelijk aan een milde versie van het cliché: sex, drugs & rock 'n roll.

René Geelhoed rammend op een toetsenbord (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks het succes begon het vorig jaar te knagen. Drukte rond de opname van een nieuwe plaat met The Royal Engineers vroeg om ruimte in zijn hoofd. Er volgde een zoektocht terug naar de oorsprong. Met als resultaat een alter ego: Rene Sebastiaan die korte klassieke composities maakt.

Geelhoed's alter ego, Rene Sebastian achter de piano (foto: Omroep Zeeland)

Geelhoed is blij met het resultaat. Niet alleen omdat het mooie korte nummers zijn, maar omdat het zowel hem als de luisteraar dwingt om in alle rust ernaar te luisteren. In mei presenteerde hij voor de eerste keer zijn preludes voor een publiek, in een club in Amsterdam op de achttiende verdieping. De komende tijd brengt hij nog meer preludes uit op Spotify en Instagram.

Geelhoed zou niet kunnen kiezen als het zou gaan om een succesvolle carrière als artiest in de rock 'n roll of als concertpianist:" Ik ben niet één van beide. Ik ben ze alle twee." Daarmee bevestigt hij de diagnose muzikale schizofreen eens te meer.