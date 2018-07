Van Cadzand tot Vaals: fietsen langs de Dodendraad

Dodendraad aan de grens bij Clinge (foto: Omroep Zeeland)

De grensroute is een onderdeel van het herdenkingsproject 'de Dodendraad Leeft'. Verhalis wil daarmee, precies honderd jaar nadat de grensversperring werd afgebroken, de herinnering levend houden.

Dat gebeurt niet alleen met de fietsroute. In oktober worden zo'n honderdduizend witte krokussen geplant op het voormalig traject van de Dodendraad. Daar werken vrijwilligers en leerlingen van zo'n 75 basisscholen in de grensstreek aan mee. Het idee is dat zo ieder voorjaar, als de krokussen bloeien, aan de Dodendraad wordt teruggedacht.

De Draad, ook Dodendraad of Dodenhek genoemd, was een 332 kilometer lange draadversperring die tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitse bezetters van België werd aangelegd langs de grens tussen het bezette België en het neutrale Nederland. In Duitse stukken werd de versperring officieel aangeduid als Grenzhochspannungshindernis. De versperring stond onder dodelijke elektrische spanning en moest verhinderen dat oorlogsvrijwilligers en Duitse deserteurs België ontvluchtten. De Draad kostte naar schatting vele honderden mensen het leven. (Bron: Wikipedia)

De 'Grensroute', ontwikkeld in samenwerking met Grote Routepaden (GR), loopt van Cadzand tot aan het Drielandenpunt bij Vaals. Onderweg zijn er 23 reconstructies en monumenten van de Dodendraad. Het traject loopt zowel over Belgisch als over Nederlands grondgebied.

