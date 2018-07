'Meer aandacht voor gevolgen drukte Westerscheldetunnel'

De klachten komen voornamelijk uit het oostelijke deel van Hoek, het gedeelte dat het dichtst bij de tunnelweg ligt. Daarnaast heeft het weer en de ligging van de slaapkamer ook invloed op de klachten, zegt raadslid Giel van Boom: "Bij wind uit het oosten is het logisch dat het verkeer beter te horen is en bij sommige mensen ligt de slaapkamer aan de kant van de weg en die horen het dan ook beter." Van Boom, die zelf ook in het oostelijk deel van Hoek woont, heeft 's nachts weinig tot geen last van de tunnelweg, "Maar mijn slaapkamer zit ook aan de andere kant van het huis."

Tunnel is meer dan alleen regionale verbinding

Giel van Boom, naast gemeenteraadslid voor TOP/Gemeentebelangen ook lid van de dorpsraad, vreest dat de overlast in de toekomst alleen maar erger wordt: "De Westerscheldetunnel was oorspronkelijk bedoeld als regionale verbinding, maar groeit nu van een nationale verbinding uit tot een internationale." Wat gepaard gaat met een forse verkeersgroei, verwacht hij.

Vorig jaar was het drukste jaar ooit voor de tunnel. Het aantal tunnelpassages groeide met acht procent tot 7,2 miljoen passages. Vooral het aantal vrachtwagens nam toe, is terug te vinden in het jaarverslag van de tunnel. En van het zware vrachtverkeer dat passeert hebben de inwoners het meeste last.

Lees ook:

De dorpsraad heeft eerder al aan de bel getrokken bij de gemeente over de overlast. In 2016 vroeg de raad aan de gemeente of het mogelijk was een geluidswal aan te leggen tussen de tunnelweg en het dorp met grond die vrij komt bij de bouw van de Nieuwe Sluis. Maar de gemeente legde dat verzoek naast zich neer, omdat het te duur zou zijn.

"Aan de overkant (Beveland, red.) ligt de weg tussen twee dijken in en hier moeten we het doen met een robuuste rietkraag", zegt Van Boom. Hij refereert daarmee aan een belofte die bij aanleg van de tunnel is gedaan aan de dorpsraad. De rietkraag zou ervoor zorgen dat er weinig tot geen overlast van het verkeer zou zijn in het dorp. De gemeente Terneuzen wil pas weer denken over de aanleg van een geluidswal als de westelijke kanaaloever wordt bebouwd.

Op Zuid-Beveland ligt de tunnelweg tussen twee geluidswerende dijken in (foto: Omroep Zeeland )

Het is hem dan ook niet per se om een nieuwe meting te doen, maar hij wil vooral dat de gemeente rekening houdt met de toekomst. "We moeten de problemen niet pas aanpakken als ze er zijn, maar tien, vijftien jaar vooruit kijken."

Wethouder Ben van Assche, met verkeer en vervoer in zijn portefeuille, zegt in een reactie dat de tunnelweg onder de verantwoordelijkheid valt van de provincie. Hij gaat het probleem wel voorleggen aan de provincie en vragen om een oplossing. De provincie laat in een schriftelijke reactie weten naar de klacht te gaan kijken.