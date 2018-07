Deel dit artikel:











Stoffelijk overschot gevonden in Krammer Stoffelijk overschot gevonden in Krammer (foto: HV Zeeland)

Politieduikers hebben in de Krammer bij Bruinisse een stoffelijk overschot gevonden. Hoewel het vrijwel zeker gaat om het lichaam van het vermiste Duits-Vietnamese meisje van 14 dat eerder vandaag is verdronken, is dit nog niet officieel bevestigd door de politie.

Het stoffelijk overschot is om 21.28 uur aan boord van een politieboot gebracht. Kort daarvoor was de vindplaats gemarkeerd met twee boeien. Het lichaam wordt voor identificatie naar een mortuarium gebracht. Het meisje raakte aan het begin van de middag in de problemen toen ze werd verrast door het opkomende water. Een poging van haar vader om haar te redden mislukte. Een grote zoekactie werd opgestart, waarbij de Kustwacht onder meer een helikopter inzette. Het Landelijke Team Onderwaterzoekingen heeft een sonarboot naar het gebied gestuurd om het meisje te vinden. Aan het eind van de middag concludeerden de hulpdiensten dat het meisje inmiddels verdronken moest zijn en veranderde de reddingsactie in een zoekactie.