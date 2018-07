Veel doelpunten bij oefenduel Vlissingen-Hoek

Dennis de Nooijer is dit seizoen de trainer van Hoek (foto: Orange Pictures)

Vlissingen nam al snel de leiding toen Etienne Mallie na zeven minuten de openingstreffer scoorde. Niet veel later kwam Hoek goed weg toen de doorgebroken Renzo Roemeratoe neer werd gelegd door doelman Vin Vercouteren, die mocht blijven staan van de scheidsrechter. De vrije trap leverde voor Vlissingen niets op. Na twintig minuten spelen kwam Hoek op gelijke hoogte toen Doesburg in het strafschopgebied werd neergelegd door doelman Rick Balk en zelf de strafschop benutte. Vlak voor rust was Doesburg weer trefzeker en bracht hij zijn ploeg op voorsprong.

Rollen omgedraaid

In de tweede helft waren de rollen omgedraaid. Deze keer scoorde Hoek als eerste via een prachtige stift van Rik Impens, maar VC Vlissingen toonde veerkracht. Abdoe Abdenbi scoorde de aansluitingstreffer en vlak voor tijd tekende Vlissingen-aanvoerder Josimar Pattinama voor de gelijkmaker.

Scoreverloop

1-0 Etienne Mallie (7)

1-1 Kyle Doesburg (19/pen)

1-2 Kyle Doesburg (37)

1-3 Rik Impens (82)

2-3 Abdoe Abdenbi (83)

3-3 Josimar Pattinama (90)