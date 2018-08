Mosselseizoen van start: 'Het is fantastisch dat we weer mogen oogsten'

De bodemmosselen die al worden geserveerd zijn een mengelmoesje van alles, volgens mosselvisser Marinus Padmos uit Bruinisse. Bodemmosselen die uit het Waddengebied komen bijvoorbeeld en in de Oosterschelde worden gelegd. "Er zit ook import uit Duitsland tussen, slechts een enkele mossel komt al uit de Oosterschelde."

Voor hem begint het seizoen pas als het feestelijk is geopend. Vandaag dus. Deels omdat het reclame is: "Hoe moeten mensen anders weten dat de mosselen verkrijgbaar zijn?" Maar ook omdat het echte werk nu pas begint. "We hebben de afgelopen maanden geen inkomen gehad, dus wel leven echt naar de zomer toe. Zeker met dit mooie weer is het fantastisch om weer te mogen oogsten."

Vroeger was het grootser, we zijn nu bescheidener geworden." Mosselkweker, Marinus Padmos

Volgens Padmos is het een bijzonder jaar. "De mosselen die we nu aanvoeren hebben in hun eerste jaar weinig kunnen groeien. Ze hebben die achterstand dit jaar niet kunnen inhalen. Ze zijn klein, maar de kwaliteit is goed. Soms wel met een vleesgehalte van dertig procent." Padmos heeft er al heel wat openingen meegemaakt. Hij werkt al sinds 1990 als mosselvisser: "Vroeger was het grootser, we zijn nu bescheidener geworden." Dit jaar opent een onderzeeër het seizoen.