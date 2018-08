Deel dit artikel:











Zeeland wordt wakker: lichaam vermist meisje gevonden, start mosselseizoen en drukte tunnel

Op de ochtend van woensdag 1 augustus 2018 is in het nieuws in Zeeland:

Zoeken op het water bij Bruinisse (foto: HV Zeeland) Lichaam is van vermist Duits meisje Politieduikers hebben in de Krammer bij Bruinisse gisteravond een stoffelijk overschot gevonden. Het gaat om het lichaam van een 14-jarig Duits-Vietnamese meisje dat al uren werd vermist. Lees ook: Stoffelijk overschot gevonden in Krammer Pan met mosselen (foto: Omroep Zeeland) Mosselseizoen Hoewel bodemmosselen al dagen te verkrijgen zijn in restaurants, gaat vandaag het mosselseizoen pas officieel van start. Kwekers blijven die feestelijke opening belangrijk vinden. Lees ook: Mosselseizoen van start: 'Het is fantastisch dat we weer mogen oogsten' Vooral het vrachtverkeer is toegenomen (foto: Omroep Zeeland ) Drukte Westerscheldetunnel De dorpsraad van Hoek wil van de gemeente Terneuzen en de provincie Zeeland aandacht voor de gevolgen van de toenemende verkeersdrukte in de Westerscheldetunnel. Door die drukte, wordt er meer geklaagd over geluidsoverlast bij de dorpsraad. Lees ook: 'Meer aandacht voor gevolgen drukte Westerscheldetunnel' Dodendraad aan de grens bij Clinge (foto: Omroep Zeeland) Dodendraad Stichting Verhalis lanceert vandaag de Grensroute, een fietsroute over het traject van de beruchte Dodendraad. Lees ook: Van Cadzand tot Vaals: fietsen langs de Dodendraad De paalhoofden van Dishoek (foto: Bart van Akkeren, Veere) Weer Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Van tijd tot tijd wordt de zon afgeschermd door wolkenvelden. Het wordt 23 graden op de stranden en 26 graden in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. De laatste weersverwachtingen vind je op omroepzeeland.nl/weer.