Bouwvakker werkt door in de zomer: 'Ik stuur ze wel een foto als ik aan het zwembad lig'

Als het zonnetje schijnt, en de temperatuur lekker zomers is, kun je maar beter vakantie hebben. Veel bouwvakkers hebben die tijdens de bouwvak, dit jaar van 23 juli tot en met 10 augustus. De officiële bouwvakvakantie werd al in 1981 afgeschaft. En dat geeft bouwvakkers als Danny de Jonge de gelegenheid om zelf te kiezen wanneer hij vrij is.

Goedkoper op vakantie

Hij zit er niet mee dat hij in de zomer door moet werken. "Helemaal geen problemen mee. Ik vind het prettig voor mezelf en voor mijn gezin dat ik later op vakantie kan. Dat komt voor ons veel beter uit, en financieel natuurlijk ook. Buiten het hoogseizoen is het veel goedkoper. Ik werk nu veertien jaar bij Fraanje en ik denk dat ik een jaartje in de zomer thuis bent geweest. Alle andere jaren heb ik gewoon doorgewerkt."

Ik stuur wel een foto

"Je wordt de laatste week voor de bouwvak wel lekker gemaakt door de mannen", lacht Danny. "Die vertellen dan over hun vakantieplannen en wat ze allemaal voor leuke dingen gaan doen. Ach weet je, in september ben ik aan de beurt, dan zal ik aan mijn collega's denken die weer aan het werk zijn. Ik stuur ze dan wel foto als ik aan het zwembad lig."