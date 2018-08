Nooit eerder was het in juli zo zonnig en droog in Zeeland

Het Badstrand in Vlissingen op een zomerdag in juli (foto: Jan Daniels)

In Vlissingen scheen de zon afgelopen maand 324,4 uur. Daarmee gaat het oude record uit juli 2006 maar net uit de boeken, toen de zon 12 minuten minder scheen. In Westdorpe en Wilhelminadorp zijn de verschillen groter. De zon scheen in Westdorpe 320,2 uur, dat is 3 uur langer ten opzichte van de voormalige recordmaand van 12 jaar geleden. In Wilhelminadorp is dat verschil 4 uur, daar scheen de zon in juli 338 uur.

Allerdroogste julimaand

Met 13 millimeter neerslag is het in Westdorpe nog nooit zo droog geweest in juli. In Vlissingen en Wilhelminadorp was het met 14,1 millimeter en 9,1 millimeter erg droog, maar dat is niet genoeg voor een record. In 1976 was het in Vlissingen droger toen er 12,1 millimeter viel. In Wilhelminadorp stamt de droogste julimaand uit 2006. Toen viel er 9,1 millimeter.

Vorige maand zat Zeeland midden in hittegolf en was het op vrijdag 27 juli met 38,1 graden nog nooit zo warm in Westdorpe. Toch is er over de maand juli is er geen sprake van een warmterecord. Het werd in Vlissingen en Westdorpe gemiddeld 21 graden en in Wilhelminadorp 20,7 graden. Bij de drie Zeeuwse weerstations was het in juli alleen in 2006 warmer.

Recordtemperatuur in juli

juli 2018 juli 2006 Vlissingen 21 graden 22,2 graden Westdorpe 21 graden 21,9 graden Wilhelminadorp 20,7 graden 21,9 graden

Recordmaand augustus?

Ook deze maand is zonnig en droog begonnen. Volgens MeteoGroup houdt dat zomerse weer voorlopig aan. Begin volgende week kan het volgens het weerinstituut opnieuw bijzonder warm worden.