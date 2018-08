Deel dit artikel:











Brand op jacht in Bruinisse snel onder controle

In de jachthaven van Bruinisse is woensdagmiddag brand uitgebroken in de machinekamer van een jacht. De brand is inmiddels onder controle. Rond 16.10 uur werd het sein brand meester gegeven.

Brand op jacht in Bruinisse (foto: HV Zeeland) De brandweer was uitgerukt met twee blusvoertuigen. Vanaf het water hield ook een patrouilleschip van Rijkswaterstaat de boel in de gaten. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland is de eerste indruk is dat er geen brandstof uit het jacht lekt, voor de zekerheid worden nog wel olieschermen rond het jacht gelegd.