'Op deze manier geef je iets terug aan de natuur'

Vijftig vrijwilligers verzamelden zich om de eerste etappe van Cadzand naar Groede af te leggen en de meesten hadden er zin in. "We hopen met deze actie dat andere mensen ons voorbeeld volgen", zegt Stefan Poppe uit Kloosterzande. Ook Annemarie Brevoort uit Leiden is er klaar voor. "Ik heb vorig jaar 12 etappes meegedaan en dat heeft me zoveel energie gegeven. Je doet iets voor de natuur, we krijgen veel van de natuur en je geeft dan op zo'n manier ook iets terug aan de natuur, je beschermt het", aldus Brevoort.

De vrijwilligers die meedoen aan de Beach CleanUp vandaag op het strand bij Cadzand-Bad (foto: Omroep Zeeland)

In totaal wordt de kust in 30 etappes schoongemaakt. Vrijwilligers kunnen per etappe meedoen. Per dag worden er twee etappes tegelijkertijd gelopen: één etappe in het noorden en één etappe in het zuiden van het land. Stichting De Noordzee organiseert de jaarlijkse strandschoonmaak sinds 2013.

Ongeveer 90 procent van het afval bestaat uit plastic." Christiaan van Sluis, Stichting De Noordzee

Volgens Christiaan van Sluis van Stichting De Noordzee zijn deze acties heel belangrijk. "We monitoren het afval 14 jaar en daaruit blijkt dat er per 100 meter gemiddeld 370 afvalitems op het strand liggen. Ongeveer 90 procent van het afval bestaat uit plastic, de grootste vervuiler van de wereldzeeën. we hebben een probleem als dat op blijft hopen en deze actie is een begin om daar wat aan te gaan doen."

Vorig jaar werd er 14.929 kilo afval van het strand gehaald. Dit jaar ligt de focus op ballonnen en sierlinten die apart worden ingezameld en onderzocht. De laatste opruimdag is woensdag vijftien augustus in Zandvoort waar de resultaten van dit jaar op feestelijke manier worden onthuld.

