Eerste échte Zeeuwse mosselen: Kleine schelp, maar wel veel vlees

Dat is terug te zien aan de schelpen, ze zijn klein. Maar in de laatste paar weken hebben ze nog flink wat vlees gekweekt. Ze vielen dan ook in de smaak bij de mosselliefhebbers die vandaag mee op de boot de Oosterschelde opgingen. Daar haalde een onderzeeër de eerste mosselen naar boven. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat nam ze in ontvangst.

De mosselen uit de Duitse Waddenzee waren al eerder goed. Die zijn dus al volop verkrijgbaar." Tilly Sintnicolaas, Nederlands Mosselbureau

Hoewel het startsein van het seizoen officieel vandaag werd gegeven, waren de afgelopen weken al volop mosselen te krijgen bij de restaurants. Tilly Sintnicolaas van het Nederlands Mosselbureau: "De mosselen uit de Duitse Waddenzee waren al eerder goed. Die zijn dus al volop verkrijgbaar." Die mosselen worden tijdelijk in Zeeuws water gelegd, waardoor ze de naam 'Zeeuwse mossel' mogen dragen.

Vanaf nu worden de Zeeuwse mosselen die groot zijn gebracht in de Oosterschelde volop aangevoerd en verspreid over restaurants en supermarkten.