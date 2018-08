Door kapotte lift zitten bewoners vijf dagen opgesloten

Kees de Winter zit in een rolstoel en is al vijf dagen niet beneden geweest. Hij is het al flink beu om niet weg te kunnen. "Gelukkig kan mijn vrouw nog de trap af, maar ik ga iedere dag een rondje doen door het dorp. Dat heb ik nu al een week niet gedaan."

Bingo gemist

Mevrouw Hazen woont op de tweede verdieping. Ze zit samen met een aantal lotgenoten op het balkon en het gesprek gaat alleen maar over de kapotte lift. "Ik doe normaal gesproken mijn boodschappen altijd zelf en vanmiddag mistte ik ook al de bingo." Ze krijgt sinds zaterdag hulp van familie en bekenden die boodschappen voor haar doen.

Door de kapotte lift was het woensdagmiddag een stuk rustiger bij de bingo. In het zaaltje staan een aantal lege stoelen die normaal gesproken worden bezet door bewoners die nu vast zitten op hun etage.

De lift is kapot (foto: Omroep Zeeland)

Door de blikseminslag is niet alleen de lift stuk. Bij veel bewoners is er ook schade aan televisies, computers en internet. Daardoor waren ze ook een paar dagen afgesloten van de buitenwereld en konden ze maar moeilijk communiceren met familie.

Slechte communicatie

Bewoners zijn vooral boos over de slechte communicatie. "We worden telkens maar in de wacht gezet wanneer we bellen." Ook begrijpen ze niet dat er geen tijdelijke oplossing wordt aangeboden, zoals bijvoorbeeld een noodlift. "Je moet er niet aan denken wanneer er straks hier iets gebeurt. Dan moet de brandweer ons allemaal met ladder naar beneden halen."

Lift kapot in 's Heerenhoek; de reactie van bewoners en de woningcorporatie