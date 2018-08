Gevaarlijk diepe kuil op strand van Vlissingen

De Strandwacht Vlissingen heeft vanmiddag een jonge badgast vriendelijk doch dringend gevraagd zijn graafwerkzaamheden op het Badstrand te staken. De jongen was namelijk bezig met een kuil van bijna drie meter diep.

De strandwachten hebben de jongen uitleg gegeven over de gevaren van diepe kuilen op het strand. Voor de jongen was dat voldoende om te stoppen. Een verbod op het graven van (diepe) kuilen is er niet, maar strandwachten op verschillende stranden vragen elke zomer om alert te zijn en de kuilen na het verlaten van het strand weer dicht te gooien.

Incidenten

In Zeeland is het al een paar keer voorgekomen dat een badgast bedolven raakte onder het zand. In 2008 moest op het strand van Breskens een 12-jarige jongen uit Duitsland worden gereanimeerd. Hij overleefde het incident ternauwernood. Terwijl in 2001 voor een 16-jarige Duitser op het strand van Oostkapelle de hulp te laat kwam na het instorten van een kuil.