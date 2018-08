Zeezwemmen is alleen voor echte bikkels

Zeezwemmers (foto: Zwemmen langs Walcheren)

"Dit is echt iets voor bikkels," zegt een deelnemer die net uit het water komt. Volgens de zwemmers zijn de omstandigheden vanavond ideaal voor deze tocht. Niet te hoge golven, lekker weer en stroom mee.

De wedstrijd van vanavond is de langste van de reeks van vier. Er kwam vanuit de zwemmers veel vraag naar een tocht langer dan de gebruikelijke vijf kilometer en daar is de organisatie 'Zwemmen Langs Walcheren' op ingegaan.

"Ik heb het virus van het zeezwemmen te pakken. Zwemmen in een zwembad is zo saai."" deelnemer van de zwemtocht

Winnaar werd Timo Dinkelberg uit Rozenburg in een tijd van één uur en 17 minuten. Voor hem is de kleine acht kilometer een peulenschilletje, want iedere dag zwemt hij minimaal vijf kilometer. "We hadden nu flink stroming mee, dus je kan het wel vergelijken met vijf kilometer zwemmen."

De deelnemers zwemmen net naast de vaargeul waar soms schepen van ruim 200 meter voorbij komen. Voor de veiligheid zijn er dan ook verschillende vaartuigen op het water om zwemmers die van hun koers afwijken, direct terug te leiden. Ook hebben alle deelnemers een opblaasbare boei mee die ze vast kunnen houden wanneer ze bijvoorbeeld kramp krijgen.

Woensdag 8 augustus is de tweede wedstrijd van zwemmen langs Walcheren. Van Westkapelle naar Zoutelande.