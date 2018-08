Bradley de Nooijer geniet in Roemenië en ziet kansen tegen Vitesse

Een klein jaar geleden begon voor Bradley de Nooijer zijn Roemeense avontuur, toen hij FC Dordrecht verliet en in de kustplaats Constanta aan de slag ging. Een sprong in het diepe, maar voorlopig pakt het goed uit voor de jonge verdediger. Hij staat bijna iedere wedstrijd in de basis en mag met zijn club dus ook Europese duels spelen. "Het bevalt me heel goed", zegt de jonge verdediger. "Ik leer heel veel en ik heb het heel erg naar mijn zin. Constanta is niet heel groot, maar je hebt er Mamaia (een groot waterpark, red) en dat is hartstikke mooi. Daar zijn ook mooie vrouwen, maar daar let ik niet op, want ik heb een vriendin."

Bradley de Nooijer gelooft in de kansen van zijn club tegen Vitesse (foto: Omroep Zeeland)

De belangrijkste reden om naar Roemenië te vertrekken was misschien wel de trainer en oprichter van FC Viitorul Constanta. De beste Roemeense voetballer aller tijden, Gheorge Hagi, staat er aan het roer. "Dat is fantastisch natuurlijk. Hij is een hele grote man in Roemenië en hij leert me heel veel. Hij leeft heel erg mee met het team, dat zie je ook als hij langs de lijn staat. Mooi om mee te maken."

De wedstrijd Vitesse-FC Viitorul Constanta begint donderdagavond om 20.00 uur. De verwachting is dat Bradley de Nooijer in de basis staat.