Zeeland wordt wakker: diepe strandkuil, lift al dagen kapot en zeezwemmers

Kuil van drie meter diep (foto: Strandwacht Vlissingen)

Diepe kuil

De Strandwacht Vlissingen heeft een jonge badgast vriendelijk doch dringend gevraagd te stoppen met het graven in zijn kuil van bijna drie meter diep. Strandwachten zijn hier alert op. Het is in het verleden al meer dan eens voorgekomen dat badgasten bedolven raakten onder het zand van een instortende kuil.

Lees ook:

De lift is kapot (foto: Omroep Zeeland)

Lift kapot

Woningcorporatie R&B Wonen gaat ervan uit dat de lift van zorgcomplex Theresiahof in 's-Heerenhoek in de loop van vandaag kan worden gerepareerd. Voor een aantal bewoners zou dat betekenen dat ze voor het eerst in vijf dagen op eigen kracht hun appartement kunnen verlaten. Sinds afgelopen vrijdag de lift stuk ging door blikseminslag zitten ze vast.

Lees ook:

Zeezwemmers op weg naar Zoutelande (foto: Zwemmen langs Walcheren)

Bikkels

Een recordaantal van 180 zwemmers heeft het zeezwemseizoen geopend met een tocht van Vlissingen naar Zoutelande over ruim 7 kilometer. Aan het eind moest worden gesprint om de winst.

Lees ook:

Ring dreischor (foto: Ria Overbeeke)

Weer

Vandaag is er op nieuw veel zon en blijft het droog. Op de Zeeuwse stranden wordt het 24 graden. In delen van Zeeuws-Vlaanderen kan de temperatuur oplopen tot 28 graden. Komende nacht koelt het af tot zo'n 15 graden. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.