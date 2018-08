Zeeuwen haken af op Facebook, Instagram groeit

Facebook (foto: ANP)

Bijna 6.000 Zeeuwen zijn uitgeliked en hebben hun account beëindigd. Niet één Zeeuwse gemeente kreeg er Facebookers bij. In de gemeente Reimerswaal is de daling relatief het grootst: 9 procent van de inwoners is daar niet meer actief op het social media platform. Borsele, Goes, Middelburg, Tholen en Veere verloren geen Facebookgebruikers, maar er kwamen er ook geen bij. Volgens Social Dutch komt de daling vooral door de negatieve berichten rond Facebook in het afgelopen jaar. Facebook raakte het afgelopen jaar in opspraak nadat gegevens van miljoenen gebruikers op straat kwamen te liggen.

Populairste gemeente

In de gemeente Vlissingen heeft 56 procent van de inwoners een account op Facebook. Daarmee heeft die gemeente relatief gezien de meeste Facebookers. In de gemeente Kapelle is Facebook het minst populair, daar heeft 44 procent van de inwoners een account.

Gemeenten met meeste Facebook gebruikers

Gemeente Aantal gebruikers % t.o.v. inwoners Verschil t.o.v. 2017 Vlissingen 25.000 56% -4% Terneuzen 30.000 55% -3% Sluis 13.000 55% 0% Goes 20.000 53% 0% Schouwen-Duiveland 18.000 53% -5% Middelburg 25.000 52% 0% Hulst 14.000 51% -7% Tholen 13.00 51% 0% Veere 11.000 50% 0% Noord-Beveland 3.700 50% -8% Borsele 11.000 48% 0% Reimerswaal 10.000 45% -9% Kapelle 5.600 44% -3% Cijfers: Social Dutch

Waar Facebook Zeeuwse gebruikers kwijtraakt, komen er op Instagram juist Zeeuwen bij: ruim 22.000. Ook Instagram blijkt in Vlissingen populair, in die gemeente heeft 34 procent van de inwoners een account. Het afgelopen jaar wint Instagram vooral in Tholen aan populariteit, daar kwam er het afgelopen jaar een kwart van het aantal gebruikers bij.

Sinds 2012 is Instagram onderdeel van Facebook. Toen kocht Facebook de foto-applicatie voor 1 miljard dollar.