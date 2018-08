Wat is de impact van de droogte op boerengezinnen?

Stofwolken tijdens de oogst (foto: Corrien de Boo)

"Ik kom zelf van een boerderij en zie het thuis ook gebeuren. Deze periodes vragen om in kortere tijd meer te doen. Het is hard werken en een heel gezin moet lange dagen maken", laat De Bat weten in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. De gedeputeerde gaat vandaag in gesprek met verschillende bedrijven.

Wat als het vaker droog wordt?

De boeren die vandaag bezoek krijgen, kunnen veel vragen verwachten. "Ik wil met eigen ogen zien wat boeren doen om met de droogte om te gaan. Als dit geen incident is, moeten we zoeken naar mogelijkheden om met veranderingen om te gaan." De Bat benadrukt dat er al veel gedaan wordt, maar dat het eerder dan voorspeld droger kan worden. "Voor Zeeland betekent het dat zoet water een opgave wordt. Hoe krijg je zoet water op bepaalde plekken in Zeeland? En hoe ga je om met wateroverschotten in het voorjaar?" De Bat gaat vandaag bij een fruitteler, veeteler en landbouwer op bezoek.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat bezoekt boerenbedrijven in Zeeland