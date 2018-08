De Vos en Verschuure winnen slotwedstrijd Stratenloopcircuit

(foto: Omroep Zeeland)

Patrick de Vos bleef op de Boulevard Tim Pleijte uit Vlissingen drie seconden voor. De Vos had voor de 7,4 kilometer 23.17' nodig. Erwin Harmes werd derde in 24.07'.

Verschillende winnaars

Het Stratenloopcircuit bestond uit vijf wedstrijden, die allemaal door verschillende atleten werden gewonnen. De eerste wedstrijd in Zoutelande werd gewonnen door Job de Feijter uit Hulst. Daarna kwamen Tim van den Broeke (in Yerseke), Tim Pleijte (Westkapelle) en Erwin Harmes (Burgh-Haamstede) als eerste over de streep.

Erwin Harmes bleef in het eindklassement Martijn de Kok uit Heinkenszand voor.

Eindstand Stratenloopcircuit

mannen 1. Erwin Harmes Gonzalez Running Team 1995 2. Martijn de Kok AV'56 1984 3. Joeri Versluis Dynamica 1979

Verschuure oppermachtig

Bij de vrouwen was Monique Verschuure uit Yerseke de beste in alle vijf wedstrijden. Ook in Vlissingen bleef Verschuure de concurrentie ruim voor. Verschuure finishte in 27.05'. Bijna een minuut later kwam Monica Sanderse uit Vlissingen (winnares Marathon Zeeuws-Vlaanderen) als tweede over de streep in 28.02'. Mirthe Overkamp uit Vlissingen werd derde in 28.58'.

Eindstand Stratenloopcircuit

vrouwen 1. Monique Verschuure AV'56 2000 2. Paolo van Gilst AV'56 1987 3. Mirthe Overkamp Dynamica 1986

De Boulevardloop in Vlissingen werd voor de 81e keer gehouden.