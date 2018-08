De honden van de Reddingsorganisatie Zeeland zoeken nu ook op het water

Falco, de dolenthousiaste herder van voorzitter Paul van Hese en Viper, de gedreven bordercollie van Mirella van der Have, zijn de eerste twee honden die leren werken op het water. Elke hond laat het op zijn eigen manier merken als hij iets op het spoor is. Falco blaft hard en springt direct in het water. Viper loopt letterlijk zijn neus achterna. Doordat hij stapjes zet op de boot, ziet zijn baas op welke plek de hond een menselijke geur ruikt.

Speurneuzen

"We trainen op het land ook met menselijke geuren, dus de hond weet al welke geur hij moet pakken", legt Paul uit. "We trainen met levende mensen, maar ook met dood materiaal, zoals we dat noemen. We hebben nu een placenta in het water gegooid, maar op het land gebruiken we bijvoorbeeld ook haren, botten of kiezen."

Bordercollie Viper steekt zijn neus overboord en kan zo menselijke geuren vinden (foto: Omroep Zeeland)

Het reukvermogen van een hond is excellent. In het water kan hij net zo goed ruiken als op het land: "De geur in water stijgt in de vorm van een soort kegel op naar het wateroppervlakte. Hoe dieper iets in het water ligt, hoe groter de oppervlakte van de geur wordt. De hond die ruikt dat gewoon. Zijn neus is iets heel bijzonders."

Zeeland op zijn best

De organisatie bestaat uit ongeveer tien vrijwilligers. Afgelopen vijf jaar werden de honden en hun baasjes ingezet om vermiste personen te zoeken op het land. Aangezien onze provincie rijk is aan water, werd het tijd om de werkzaamheden uit te breiden. De vrijwilligersorganisatie kocht een boot, maar die miste een motor en dus deed Paul een half jaar geleden een oproepje bij Omroep Zeeland.

Zeeland liet zich van zijn beste kant zien en de donaties stroomden binnen. Inmiddels heeft de organisatie twee boten met motor, haalden de mannen van Expeditie Noordkaap drieduizend euro op, boden duikers gratis hun diensten aan, wilde de KNRM een gratis cursus sonar geven en ga zo maar door. Paul: "Echt ongelofelijk. Het is heel hard gegaan afgelopen maanden. Er is echt een droom voor ons uitgekomen. We zijn heel dankbaar."

Reddingshond in het water (foto: Omroep Zeeland)

Komende tijd worden de honden nog verder getraind. De reddingsorganisatie verwacht binnen een maand of twee echt aan de slag te kunnen. Alleen ontbreekt er eigenlijk nog één ding. Met sonarapparatuur zou er nog beter gezocht kunnen worden op het water. Het zoekvermogen van een hond in combinatie met sonar, kan nog meer zekerheid bieden.

Nieuwe oproep

"Dat is echt de beste combinatie", vertelt Paul. "Dus beste mensen, we zijn een enthousiaste club en we doen er alles aan om mensen te vinden. We zouden graag nog sonarapparatuur willen. Nieuw of gebruikt, maakt niet uit. We zijn er hartstikke blij mee."