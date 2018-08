Deel dit artikel:











Dronken automobilist gaat er met politieauto vandoor Dronken automobilist gaat er met politieauto vandoor (foto: ANP)

Een dronken man is woensdagavond in Hoek er vandoor gegaan met een politieauto. De man, een 27-jarige Litouwer, wist na zijn aanhouding via de achterbank naar voren te kruipen en weg te rijden, terwijl de agenten nog buiten stonden te praten.

De politie hield de man aan, na een melding van asociaal rijden op recreatiepark Marina Beach in Hoek. Bij aankomst zagen de agenten de auto met twee mannen net buiten het park op de N61 rijden. De auto werd stilgezet en de bestuurder - onder invloed van alcohol - werd op de achterbank van de politieauto gezet. Vlak daarna kwamen er twee getuigen naar de agenten toe met een verhaal over het asociale rijgedrag. Ook gaven ze aan dat één van de mannen een medewerker van het recreatiepark had geslagen. Tijdens dit gesprek tussen de agenten en de getuigen kroop de Litouwer stiekem naar voren, startte de politieauto en reed weg in de richting van Terneuzen. Korte rit in politieauto Door het volgsysteem in de wagens van de politie was het vrij eenvoudig om te zien waar de auto precies reed. Zo zag de politie dan ook al snel dat de man op de Hoekseweg was gestopt. De Litouwer werd, met hulp van een politiehond, gevonden op een erf van een boerderij aan de Hoekseweg. Ook de passagier van de Litouwer, een 33-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats, is door de politie aangehouden. Beide mannen zitten nog vast. Ze worden vandaag verder verhoord. De politieauto raakte tijdens de rit beschadigd: de linkerbanden waren kapot. Het voertuig werd door een bergingsbedrijf weggetakeld.