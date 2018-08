Geen vuurwerk, maar lasershow tijdens Visserijfeesten Breskens

Vuurwerk tijdens de visserijfeesten in Breskens (foto: Ronald Ribbe)

De vuurwerkshow in Breskens zou dit jaar extra groot zijn vanwege het 65-jarig jubileum van de Visserijfeesten. Organisator Lucien van den Broecke heeft begrip voor het besluit van de veiligheidsregio. "Het risico is veel te groot, die verantwoordelijkheid willen wij ook niet." Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf de kop van de Westhavendam van de Handelshaven. Er is wel overwogen om het vuurwerk vanaf het water af te steken, maar dat is binnen een paar dagen niet meer te regelen. "Op zo'n korte termijn kun je geen ponton meer regelen, dat krijg je niet meer voor elkaar."

De bezoekers van de Visserijfeesten die toch nog vuurwerk willen zien, moeten in de nacht van vrijdag op zaterdag naar de andere kant van de Westerschelde kijken. In Vlissingen wordt tijdens de Nachtmarkt vuurwerk afgestoken. Dat gebeurt wel vanaf een ponton op de Westerschelde, waardoor die vuurwerkshow wel door kan gaan.

Op de Facebookpagina van de Visserijfeesten Breskens wordt teleurgesteld gereageerd. Toch hebben de meeste bezoekers wel begrip voor het besluit. "Jammer, maar begrijpelijk", laten de meeste mensen weten.

Het is niet de eerste keer dat er geen vuurwerk te zien is tijdens de jaarlijkse visserijfeesten. In 2014 zag de organisatie in verband met bezuinigingen af van het gebruikelijke vuurwerk, maar een jaar later knalden de vuurpijlen weer boven Breskens. Twee ondernemers financieren het slotspektakel dat al sinds de eerste editie in 1953 bij de Visserijfeesten hoort.