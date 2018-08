Middelburg belooft oplossing voor problemen met verkeerslichten

De Schroebrug in Middelburg (foto: Monique de Kraker)

Vooral fietsers klagen dat de wachttijden te lang zijn, net nadat de Schroebrug open geweest is. Daarnaast zouden bussen en motoren niet gezien worden door sensoren. De gemeente Middelburg erkent de problemen rond de verkeerslichten en laat in een reactie op vragen van de ChristenUnie weten dat de detectiegevoeligheid van de sensoren inmiddels is aangepast.

De gemeente schakelt een extern bureau in om de andere problemen rond de verkeerslichten te onderzoeken.