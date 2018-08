'Zulke gele bloemkolen heb ik nog nooit gehad'

Teler Slootmaker met gele bloemkool (foto: Omroep Zeeland)

Ze zijn geel en te klein en dus niet meer goed om te verkopen. "We zijn best wel iets gewend. We hebben al schade gehad door te veel regen en vorst, maar schade door de droogte heb ik nog nooit meegemaakt," vertelt Slootmaker.

Vandaag kreeg de teler bezoek van Jo-Annes de Bat. De gedeputeerde komt zelf uit een boerenfamilie en de problemen bij de boerenbedrijven in Zeeland gaan hem aan het hart.

Hulp van overheden

Slootmaker loopt inkomsten mis en hoopt dat de overheid iets voor hem kan betekenen. Hij is dan ook blij dat De Bat langskwam en de schade met eigen ogen zag. "Ik snap dat hij niet voor regen kan zorgen, hij gaat het probleem niet oplossen. Maar misschien dat hij er wel voor kan zorgen dat het makkelijker kan worden om een vergoeding aan te vragen en dat er in de toekomst eventueel toegang tot zoet water op Schouwen-Duiveland kan zijn."

Gele bloemkolen op het land (foto: Omroep Zeeland)

De Bat is ook op bezoek geweest bij fruitteler Senny Capelle uit Nieuwerkerk. Zijn appels en peren hebben zwaar te lijden onder de droogte. "Het is het tweede jaar op een rij dat we veel schade hebben. Vorig jaar hadden we pech door de nachtvorst en nu de droogte."

We hopen dat we dit jaar weer overleven, maar het is lastig." fruitteler Senny Capelle uit Nieuwerkerk

Hij is al dertig jaar boer maar heeft dit nog nooit meegemaakt. "Ze zijn te klein voor de consument en we kunnen ze niet lang bewaren. We hopen dat we dit jaar weer overleven, maar het is lastig. Er moeten maatregelen worden genomen zodat we bij zoet water kunnen, het liefst vandaag nog."

Lees ook: