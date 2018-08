Verwarring en boosheid bij lancering nieuwe Zeeuwse wielerkoers

Overzicht U23 Road Series (foto: www.knwu.nl)

De wielerbonden KNWU en Belgian Cycling lanceerden woensdag de U23 Road Series; negen wedstrijden voor beloften, in de leeftijdscategorie 18 t/m 23 jaar. Vijf wedstrijden worden in België gereden en vier in Nederland. Op de kalender staat één Zeeuwse wedstrijd. In Hulst. Met de naam 'Zeeuws-Vlaams Wielerweekend'.

Boosheid en verwarring

Die aankondiging zorgt voor verwarring bij de stichting 'Het Zeeuws-Vlaamse Wielerweekend'. Ook is de stichting boos. 'Wij hebben hier niets mee te maken", aldus Ronald Apers uit Aardenburg, die voorzitter is. De stichting organiseerde van 1988 tot 2007 het Zeeuws-Vlaams Wielerweekend, destijds een belangrijke wedstrijd.

Op de erelijst staat Niki Terpstra, die in 2006 won. In 2014 keerde de koers (eenmalig) terug op de kalender vanwege het 200-jarig bestaan van Zeeuws-Vlaanderen. De stichting bestaat nog steeds en hoopt in de toekomst opnieuw een wedstrijd te kunnen organiseren.

"Het is mooi dat er een nieuwe wedstrijd komt in Zeeuws-Vlaanderen, maar ze mogen de naam Zeeuws-Vlaams Wielerweekend niet gebruiken. Die naam hoort bij onze wedstrijd", aldus Apers.

Het peloton over de kasseien rond Philippine tijdens het NK (foto: Orange Pictures)

Toch maar even gebeld met Edwald Martijn (foto) uit Philippine om opheldering te vragen. Martijn is er als organisator van de nieuwe Zeeuws-Vlaamse U23-wedstrijd nauw bij betrokken. "Ik snap de commotie, maar wij kunnen er niet zo heel veel aan doen. Onze wedstrijd gaat Internationaal Beloften Weekend heten, eventueel met een sponsornaam ervoor."

Volgens Martijn ligt de fout bij de KNWU. "Zij hebben dat zo naar buiten gebracht. Waarschijnlijk omdat de naam van de oude wedstrijd nog bekend is bij de bond."

Meerdaagse koers

Martijn legt zijn plannen uit. "Wij willen een meerdaagse wedstrijd aanbieden. De datum van 13 en 14 juli is nog onder voorbehoud. De bedoeling is om op zaterdag een tijdrit in Hulst te rijden. Eventueel nog met een tussenetappe erbij. Op zondag kunnen de renners dan rijden op het parcours van de Omloop van de Braakman."

Martijn is blij met de komst van de nieuwe wedstrijd. Ook omdat er ruimte is om Jarno Mobach uit Philippine te laten starten. "Dat was wel een eis van ons en de reglementen zeggen nu ook dat er ruimte is om hem te laten starten."

Edwald Martijn geeft opheldering over de situatie (foto: Omroep Zeeland)

Doorstart?

Ronald Apers zegt dat het persbericht van de KNWU vooral verwarrend is omdat zijn stichting ook bezig is om een doorstart te maken met de oude wedstrijd. "Wij zijn in overleg om een wedstrijd te organiseren in de Topcompetitie van de KNWU. Op onze oude datum: in het tweede weekend van juni. Sterker nog: wij hebben al bijna een akkoord met een hoofdsponsor voor drie jaar. Wij zijn dan ook niet blij met deze berichtgeving over de U23 Road Series. Dit zorgt voor veel verwarring."