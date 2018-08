Deel dit artikel:











Bewoners Theresiahof nog één dagje zonder lift

Het lukt de monteurs ook vandaag niet om de lift in zorgcomplex Theresiahof in 's-Heerenhoek te repareren. De bewoners zijn persoonlijk over de vertraging ingelicht. "Morgen moet de lift echt weer gaan draaien," laat woningcorporatie R&B Wonen weten.

Deze bewoners moeten nog wachten (foto: Omroep Zeeland) Sinds een blikseminslag vorige week vrijdag doet de lift in het zorgcomplex het niet meer. Sommige bewoners kunnen daardoor al bijna een week niet naar beneden. Voor de reparatie van de lift moesten onderdelen uit verschillende delen van Europa naar 's-Heerenhoek komen. Bewoners zijn gelaten Gisteren sprak een woordvoerder van R&B Wonen nog de hoop uit dat de bewoners vandaag de lift weer konden gebruiken. Deze middag heeft de woningcorporatie de bewoners om begrip gevraagd voor nog een dagje zonder lift. "De bewoners hebben het bericht gelaten ontvangen en zijn ze in ieder geval blij om te zien dat er aan de lift wordt gewerkt." Lees ook: Door kapotte lift zitten bewoners vijf dagen opgesloten