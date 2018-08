Zweten in het klaslokaal is nu eindelijk voorbij

"Ik had net vriendinnetjes gemaakt en dan kan ik ze nu opeens niet meer zien, dat is best wel jammer", zegt Priscilla uit groep 4A. Eén van die vriendinnen is Kayla uit groep 4B en van haar mocht de zomerschool ook nog wel even doorgaan. "Ik wil er nog steeds op blijven, want je mag bijna alles doen wat je wilt, het is echt leuk hier!"

Tropenrooster

Ondanks dat de kinderen het naar hun zin hadden was het wel ontzettend warm in de lokalen zonder verkoeling. "Het was moeilijk om te werken omdat je echt veel zweet en dan moet je het steeds afvegen", zegt Sogand uit groep 5. De directrice Addy Rouw besloot dan ook een speciaal tropenrooster in te stellen. "Voor twee dagen hadden de kinderen les van half 9 tot 1 uur, want het was voor de leerlingen en leerkrachten in de lokalen niet uit te houden", zegt Rouw.

Tijdens de Zomerschool kunnen de kinderen werken aan de vakken waar ze moeite mee hebben. Dat gebeurde niet alleen in het hete klaslokaal, want er werden ook uitstapjes gemaakt, bijvoorbeeld naar een museum. Vandaag sloten de leerlingen de Zomerschool officieel af met een gezamenlijk djembé lied. Ze kunnen nog twee weken van de vakantie genieten voordat het nieuwe schooljaar begint.

