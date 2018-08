Kwartfinale eindstation voor Kerkhove in Woking

Lesley Kerkhove onderuit in Woking (foto: Orange Pictures)

In de eerste ronde van het toernooi versloeg Kerkhove de Britse Samantha Murray in twee sets. Ook in de tweede ronde had Kerkhove, die als vijfde geplaatst was in Engeland, weinig moeite om te winnen. In twee sets (6-3 en 6-1) was Kerkhove te sterkt voor de Kazachse Anna Danilinka.

In de finale verloor Kerkhove dus van Jorovic, zij was als derde geplaatst in Woking.