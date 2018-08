Nu ook blauwalg in Vogelkreek bij Hengstdijk

Waarschuwing voor blauwalg (foto: Omroep Zeeland)

Als je in aanraking komt met blauwalgen kun je last krijgen van irritatie aan huid of ogen. Ook kun je hoofdpijn of maag- en darmklachten krijgen. Er worden waarschuwingsborden geplaatst op de strandjes aan de Vogelkreek.

Op zwemwater.nl is te zien waar het veilig zwemmen is en waar waarschuwingen gelden.

