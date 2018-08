Zwemmer bijna in vaargeul Westerschelde

De KNRM van Hansweert moest uitrukken vanwege de zwemmer (foto: Omroep Zeeland)

Toen de KNRM arriveerde, was de zwemmer al aan de wal. Er is gecontroleerd of medische verzorging nodig was. Daarna heeft de zwemmer te verstaan gekregen dat hij voortaan dichter bij de kant moet blijven.

Zwemmen in of bij een vaargeul is levensgevaarlijk vanwege de scheepvaart.