'Droogte op het land is triest om te zien'

De Bat komt zelf uit een boerenfamilie en weet wat de droogte met de producten op het land kan doen. "Het is triest om te zien dat prachtige gewassen zoals bloemkolen niet bij de consument terecht komen", zegt De Bat. "Ook veehouders maken zich zorgen om hun voorraad en het verkrijgen van voer. Ze zien hun bedrijf moeizaam opereren."

De gedeputeerde liet weten dat hij op dit moment niet heel veel kan betekenen voor de boeren. "Het is overal droog. Dat weten we, maar nu krijg ik de effecten echt te zien en praat ik met de getroffenen over welke maatregelen men graag zou zien om deze situatie in de toekomst te voorkomen."

Klimaat-adaptatie

"Wij kunnen niet voor regen zorgen", zegt De Bat. Wel weet de provincie dat er in de toekomst vaker dit soort extremen in het weer gaan voor komen. "Onder de noemer Klimaat-adaptatie zijn we daar mee bezig, maar zo'n bezoek als vandaag laat ook zien dat er een aantal zaken versneld aangepakt moeten worden omdat de noodzaak er echt is."

Lees ook: