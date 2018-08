Bankjes weggehaald aan Boulevard: 'Dat kan toch ook in de winter?'

"Het was me wel al opgevallen", zegt Pauline Struik uit Etten-Leur. Ze is vanwege het mooie weer een paar dagen naar Zeeland gekomen en maakt een wandeling met haar hond. "Het is niet slim om de bankjes nu te vervangen. Dat kan toch ook in de winter, het najaar of als het minder mooi weer is."

Oud-raadslid Wim Hirdes tweette over de bankjes. Volgens hem moeten mensen het al een week zonder zitting doen. De gemeente bevestigt dat en zegt in een reactie: "De bankjes op Boulevard de Ruyter waren in slechte staat en nodig aan vervanging toe. De oorspronkelijke planning was om in een week tijd de bankjes allemaal te vervangen. Door leveringsproblemen is dit helaas niet gelukt."

De nieuwe bankjes aan de Boulevard de Ruyter (foto: Omroep Zeeland)

Pauline Struik vindt tijdelijk zitten op de grond niet zo erg. "Maar niet iedereen is goed ter been en juist die mensen maken gebruik van deze bankjes. Gemeente, denk daar maar even over na!" Een deel van de bankjes is teruggeplaatst. Het is nog niet duidelijk wanneer de laatste bankjes hun nieuwe zitting krijgen.