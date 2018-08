Wespenoverlast bederft strandpret

Wespenoverlast op het strand (foto: Omroep Zeeland)

Mats en Tijn zitten met hun vader, moeder en zusje op het strand. Ze moeten regelmatig een slaande beweging maken om een wesp weg te slaan. "Mats is gisteren al gestoken in zijn oor. En in ons vakantiehuisje is een groot wespennest weggehaald," aldus Tijn.



Volgens een huisartsenpraktijk in Oostkapelle zijn er de laatste dagen flink wat mensen met wespensteken binnen gekomen. Vandaag waren dat er tot halverwege de middag zeven. "Maar niet iedereen komt naar onze praktijk wanneer ze zijn gestoken." Volgens de praktijk zijn vooral mensen op het strand en campings slachtoffer van de wespen.

Het is vooral goed uitkijken wanneer je uit een blikje drinkt." Strandwacht Oostkapelle

Bij de strandwacht van Oostkapelle hebben ze het er maar druk mee. Vandaag zijn tientallen slachtoffers langs geweest om de angel uit te laten zuigen. Dat gebeurt met een speciale vacuümpompje.

Naast het gebouw van de strandwacht hangt een plastic flesje met zoetigheid waar wespen op af komen. Aan de onderkant zitten tientallen wespen die hun Waterloo hebben gevonden. Maar of het help? Want iets verder krioelen tientallen wespen rond de vuilnisbakken op zoek naar zoetigheid.

De strandwacht waarschuwt vooral voor mensen die uit blikjes, of flesjes drinken. "Er kan zo ongezien een wesp in kruipen en wanneer je dan een slok neemt ben je de sigaar. Dat wil je liever niet."

