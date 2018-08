Rookgordijn rond deelnemers van zeepkistenrace

Met een zelfgemaakt karretje rijden zo'n deelnemers, allemaal verkleed, van de dijk. Van te voren geheimzinnig doen hoort daar ook bij. Een groep houdt houdt het helemaal raadselachtig. Wanneer we van Omroep Zeeland langs gaan voor de laatste voorbereiding treffen we maar één persoon aan in een schuur bij Westkapelle.

Met grote krijsen komt hij uit zijn wagen. Het is de joker, bekend van de Batman films. Hij gaat samen met een verklede Donald Trump en Bill Clinton van de zeedijk. "Het karretje is alleen wel wat kleiner uitgevallen dan andere jaren, want het was veel te warm om te bouwen." Als we de lege kratten bier tellen in de schuur lijkt dat daar ook veel aandacht aan is besteed.