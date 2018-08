Deel dit artikel:











Politie lost schot bij aanhouding in Oost-Souburg

De politie heeft vanavond in Oost-Souburg een waarschuwingsschot gelost. Dat gebeurde bij de aanhouding van drie mensen. De aanleiding was een incident eerder vanavond, op het parkeerterrein aan de Govert Flincklaan in Vlissingen.

(foto: OZ) Bij de politie kwam rond 19.15 uur de melding binnen van een ruzie op het Vlissingse parkeerterrein en dat auto's elkaar daar achtervolgden. Ook werd gezegd dat er mogelijk een vuurwapen was. Toen de politie arriveerde, waren de wagens al weg. Maar niet veel later zijn in de Lekstraat in Oost-Souburg drie verdachten aangehouden. Omdat één van hen niet meewerkte, heeft een agent een waarschuwingsschot gelost. Niemand raakte gewond. De politie is nog volop bezig te onderzoeken naar wat er precies is gebeurd.