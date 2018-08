Waarom Cynthia deze zomer niet op het strand ligt

Cynthia wil graag iets doen voor kinderen met problemen, en daarom gaat ze in haar vakantie niet aan het strand liggen maar aan de slag als vrijwilliger. In augustus gaat ze twee weken naar Lesbos. Op het Griekse eiland zitten tienduizenden Syrische vluchtelingen in kampen. "De mensen daar hebben echt niets te doen", zegt ze. "Het is bekend dat muziek therapeutisch werkt en mensen helpt om hun problemen te verwerken. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren."

De vluchtelingen blijven in het kamp en ik kan gaan en staan waar ik wil. Het is moeilijk om je daar op voor te bereiden." Cynthia Martens

De lessen worden in lokaaltjes in de kampen gegeven. De vrijwilligers verblijven in appartementen buiten de kampen. "Dat zal heel raar zijn. Aan het einde van de dag blijven de vluchtelingen in het kamp en ik kan gaan en staan waar ik wil. Het is moeilijk om je daar op voor te bereiden, ook op de dingen die je daar gaat aantreffen."

Cynthia Martens gaat naar Lesbos om daar muziekles te geven aan de kinderen in een vluchtelingenkamp (foto: Omroep Zeeland)

Cynthia heeft er enorm veel zin in. Ze gaat voor het eerst alleen op reis met een vliegtuig en ze gaat werken met mensen die ze nog niet kent. Het werken in zulke zware omstandigheden als in vluchtelingenkampen lijkt haar moeilijk, maar de stichting Connect By Music bereidt haar voor en helpt ze ook tijdens haar verblijf. Na afloop is er ook nog nazorg voor de vrijwilligers.