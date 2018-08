Zeeland wordt wakker: wespenoverlast, zeepkisten en zingen op Lesbos

Wespenoverlast op het strand (foto: Omroep Zeeland)

Wespenoverlast

Het plezier van strandgangers wordt wat bedorven door wespen. Bij de EHBO-post van de strandwacht in Westkapelle meldde gisteren de ene na de andere badgast zich met een wespensteek.

Vreemde figuren tijdens zeepkistenrace in Westkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Vrijdagmiddag rijden zeepkisten met ongekende snelheid van de Zeedijk in Westkapelle. Deelnemers sjezen verkleed in een zelfgemaakt karretje van de dijk.

Cynthia Martens (foto: Omroep Zeeland)

Zingen op Lesbos

Cynthia Martens uit Goes gaat tijdens haar vakantie muziekles geven aan vluchtelingen die in kampen op Lesbos verblijven. Cynthia is 22 jaar en vierdejaars aan het Conservatorium in Tilburg waar ze leert voor muziekdocent.

Jo-Annes de Bat met kleine aardappelen in zijn handen (foto: Jo-Annes de Bat )

Droogteproblemen

Jo-Annes de Bat zag vandaag met eigen ogen de gevolgen van de droogte in de landbouwsector. De gedeputeerde bezocht een aantal boerenbedrijven en zag dat de problemen meer dan ernstig zijn.

Oosterschelde (foto: Viola Visbeen)

We gaan met een zonovergoten dag het weekend in. Het wordt nog wat warmer dan gisteren: 27 graden aan zee tot 31 graden iets verder van de kust. Komende nacht koelt het af naar 17 tot 20 graden. De laatste weersverwachting vind je op omroepzeeland.nl/weer.