Museum in Domburg wil verhuizen naar plek onder de duinen

Het nieuwe museum moet bij de Watertoren komen (foto: Danny Bastiaanse)

Het museum heeft al jaren de behoefte om uit te breiden. "We hebben nu 400 tot 500 schilderijen en die plek is er niet meer", legt voorzitter Arnold van Houtum in het programma Zeeland Wordt Wakker uit. Dat is niet het enige probleem voor het museum. "We hebben een mooi binnenterrein, maar er is maar één zaal voor twee tentoonstellingen. Dat is bijzonder lastig." In het nieuwe gebouw moeten twee expositiezalen en een onderzoekscentrum komen.

De huidige plek van het museum aan de Ooststraat wordt mogelijk overhoop gehaald. De gemeente heeft plannen om in dat gebied meer woningen te bouwen. Bij de presentatie van de Visie Domburg, die door de gemeenteraad is vastgesteld, werd voor het museum een plek in de duinen bij de Watertoren aangewezen.

Voorzitter museum vertelt over verhuisplannen