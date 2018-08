Deel dit artikel:











Vertragingen op weg naar strand en camping Vertragingen op weg naar strand en camping (foto: Omroep Zeeland)

Een ongeluk in de Vlaketunnel zorgt op dit moment voor file op de A58 in de richting van Vlissingen. Het verkeer wordt via de vluchtstrook door de tunnel geleid.

Net buiten de provincie, op de N59 bij Oude-Tonge, zorgen twee aanrijdingen voor een lange file. De weg is bij Oude-Tonge in beide richtingen afgesloten. Ook op de N57 richting Brouwersdam en op de N62 bij Terneuzen is het druk.